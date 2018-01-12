Общество

Скончался псковский хирург Юрий Матвеев

Страховая медицинская организация АО «МАКС-М» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Васильевича Матвеева.

«Вчера на 66-м году ушел из жизни наш коллега, начальник отдела медико-экономической экспертизы. Умный, добрый, веселый, очень трудолюбивый и ответственный человек.

42 года своей жизни он посвятил работе медика: врач-хирург, главный врач городской больницы, заместитель главного врача областной больницы, врач-эксперт.

Память о нем останется с нами навсегда. Скорбим вместе с родными», - сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.