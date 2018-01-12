Общество

«Псковэнерго» готовит энергообъекты к приему сильнейших биатлонистов России

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» принимают дополнительные меры по подготовке энергообъектов, задействованных в схеме электроснабжения лыжной базы «Юность» в деревне Смоленка Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Напомним, здесь в начале февраля пройдут отборочные Всероссийские соревнования по биатлону среди юниоров.

Как сообщил директор Западных электрических сетей «Псковэнерго» Александр Сазонов, на сегодняшний день энергетики уже провели здесь внеплановое обследование технического состояния всей электросетевой инфраструктуры, в том числе линий освещения лыжных трасс, а также установили четыре временных распределительных устройства для электроснабжения генераторов снежных пушек. В настоящее время все четыре специальные снегогенераторные установки задействованы в оснеживании лыжных трасс - к соревнованиям по биатлону высота снежного покрова должна быть не менее 40 см.

«Сегодня мы можем говорить о том, что энергообъекты полностью готовы обеспечить бесперебойное электроснабжение всей задействованной инфраструктуры, спортивных и зрительских площадок, - подчеркнул Александр Сазонов. Но мы не собираемся ослаблять контроль. В дни проведения ответственного мероприятия к дежурству будет привлечены дополнительные бригады из РЭС №3 Западных электрических сетей. На случай возникновения нештатных ситуаций подготовлены к работе передвижные дизель-генераторы».

Заезд спортсменов на лыжную базу «Юность» для участия в организованных тренировках к отборочным юниорским соревнованиям на первенство мира по биатлону ожидается уже на следующей неделе. Открытие Всероссийских соревнований запланировано на 5 февраля.