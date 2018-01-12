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Псковская областная библиотека знакомит с материалами, посвященными 100-летию создания Красной Армии

Псковская областная библиотека представляет виртуальную выставку краеведческой литературы «В боях рожденная», посвященную 100-летию создания Красной Армии http://pskovlib.ru/events/virtualexhibitions/22319/. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Разгоравшаяся в России Гражданская война и угроза военной интервенции требовали от нового большевистского правительства создания регулярной мощной армии - оплота Советской власти.

15 (28) января 1918 года Совет народных комиссаров принял Декрет о создании рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) на добровольных началах. 29 января (11 февраля) был подписан Декрет о создании рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ).

Непосредственное руководство формированием Красной Армии осуществлялось Всероссийской коллегией, созданной при народном комиссариате по военным делам.

В связи с нарушением заключенного с Германией перемирия и переходом ее войск в наступление, 22 февраля 1918 года правительство обратилось к народу с подписанным В. И. Лениным декретом-воззванием «Социалистическое отечество в опасности!». На следующий день началась массовая запись добровольцев в Красную Армию и формирование многих ее частей.

В феврале 1918 года красноармейские отряды оказали решительное сопротивление германским войскам под Псковом и Нарвой. В честь этих событий 23 февраля ежегодно стал отмечаться всенародный праздник – День Красной (Советской) армии и Военно-Морского флота (позднее День защитника Отечества).