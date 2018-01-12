Общество

Выставка «От Кремля до Рейхстага» открылась в Великих Луках в честь 75-летия освобождения города от фашистов

Передвижная художественная выставка «От Кремля до Рейхстага» открылась во вторник, 16 января, в Краеведческом музее Великих Лук в рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-летней годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Экспозиция подготовлена на основе фондовой коллекции графических работ Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (Музея Победы) и художественных произведений нашего музея», - рассказала директор Краеведческого музея города Великие Луки Татьяна Случаева.

Из коллекции московского музея представлены 40 репродукций работ военных художников, демонстрирующих основные баталии по дороге от стен Кремля до Бранденбургских ворот в Берлине.

Со своей стороны краеведческий музей выставил картины великолукских авторов - Алексея Большакова, Александра Власова, Аркадия Сизаска. Местные полотна посвящены освобождению Великих Лук в январе 1943 года, послевоенному времени и восстановлению города.

Также посетители выставки могут увидеть документальную хронику великолукской наступательной операции и фильм о подвиге юного красноармейца, Героя Советского Союза Александра Матросова в бою за деревню Чернушку Локнянского района.

Здесь же можно познакомиться с найденными великолукскими поисковиками личными вещами солдат Красной Армии, павших за Великие Луки.

«Это уже четвертый совместный выставочный проект нашего музея и Музея Победы», - отметила Татьяна Случаева и добавила, что выставка будет работать до 5 марта.