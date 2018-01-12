Общество

Жители Купуя поблагодарили Александра Козловского за новую автобусную остановку

Полкилометра пешком по оживленной трассе, по ходу движения тяжелых тридцатитонных фур, по грязи и снегу - так еще недавно выглядел путь от места, где останавливался автобус с людьми до деревни Купуй Великолукского района. В деревне более ста жителей, ко многим приезжают родственники, дач здесь тоже предостаточно. А вот цивилизованной остановки у деревни не было, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского.

«Лет тридцать назад это было понятно, - рассказывает Александр Иванов, который часто приезжает в свой дом в Купуе. - Тогда и машин было немного, и тяжелогрузы появлялись редко. Но сейчас автомобильное движение очень оживленное, а идти от места, где останавливался автобус, приходилось прямо по трассе, причем по ходу движения. Это и правилам дорожного движения противоречит, и очень небезопасно. Старики-пенсионеры, мамы с маленькими детишками рисковали каждый раз угодить под колеса. А уж оказаться облитым грязью из-под стремительно проезжающих машин - это в обязательном порядке».

Жители Купуя единогласно пришли к мнению - нужно сделать остановку у самой деревни. Но, как оказалось, это совсем не просто. Решением проблемы занялась инициативная группа в составе Галины Шматко, Александра Иванова и Юрия Суслова.

«Куда мы только не обращались! – говорит Александр Иванов. – Но в итоге нас просто отправляли из одного органа в другой, вместо решения проблемы мы получали отписки и ходили по бюрократическому кругу».

В итоге Галина Шматко, которая постоянно живет в Купуе, записалась на прием к депутату Государственной думы от Псковской области Александру Козловскому. Депутат не просто внимательно выслушал просьбу жителей Купуя, но и пообещал помочь. За словом последовало дело: в месте, которое указали жители, сделали площадку с бордюром, заасфальтировали ее и поставили знак остановки. Крытый комплекс, заметил Александр Иванов, здесь не нужен, ведь люди сразу из автобуса идут в деревню.

«За любое дело хорошее дело принято благодарить, и мы, жители Купуя, очень благодарны Александру Николаевичу Козловскому за помощь», - отметил Александр Иванов, подчеркнув, что он передает слова признательности от всех купуйцев. В первую очередь, добавил, от людей пожилого возраста, которым теперь стало намного проще добираться до дома.