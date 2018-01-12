Общество

С начала президентской кампании в Псковской области выявлено 7110 «лишних» избирателей

С начала избирательной кампании по выборам президента РФ в Псковской области выявлено 7110 человек, которые официально числились в списках избирателей на территории региона, но фактически ими не являются. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе совещания по вопросу обеспечения координации деятельности избирательных комиссий, органов госвласти и местного самоуправления на территории Псковской области, связанных с подготовкой и проведением выборов президента РФ, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

Он пояснил, часть из этих 7110 человек умерло, часть зарегистрированы за пределами региона, но документы ни о тех, ни о других не поступили в официальные органы для исключения из списков избирателей.

Михаил Иванов пояснил, что на сегодняшний день идет отработка этих данных. Ситуация с двойной регистрацией наблюдается не только в Псковской области, по всей стране насчитывается порядка 1 млн таких случаев. Одним из проблемных вопросов является также двойной учет военнослужащих.

Работа по выявлению таких случаев и отработки достоверности учета избирателей Псковской области, по словам главы облизбиркома, будет проводиться вплоть до 18 марта.