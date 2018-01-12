Общество

Котлован на улице Народной, 4-в в Пскове планируется зарыть землей со стройплощадки нового перинатального центра

Котлован на улице Народной, 4-в в Пскове планируется зарыть землей, которую привезут со строительной площадки нового перинатального центра на ул. Кузбасской дивизии. Как передает корреспондент ПЛН, такое решение было озвучено в ходе выезда депутатов гордумы во двор домов №№2, 2 и 4-а.

С жильцами встретились глава Пскова Иван Цецерский, депутат гордумы Елена Полонская, Валерий Полупанов, главный архитектор города Сергей Кондратьев, начальник УГХ Алексей Захаров.

Напомним, указанная территория попала в спектр особого внимания городских властей 2 года назад, когда прямо посреди двора началось строительство многоквартирного дома. Жильцы соседних домов на (на Народной, 2, 4, 4-а) выступили категорически против точечной застройки и пожаловались городским властям.

Ранее в этом дворе предполагалось обустройство детской площадки, парковки и зоны для сбора мусора, однако новый собственник земельного участка (ООО «Альтаир») решил возвести здесь еще одно жилое здание и, несмотря на отсутствие разрешения на строительство, обнес это место забором и начал рыть котлован.



В начале сентября прошлого года на место выезжал вице-губернатор Александр Кузнецов, который заверил жильцов этого квартала, что «дома во дворе не будет, и строить здесь ничего нельзя». Поскольку официальное разрешение на строительства дома в городской администрации собственником не было получено, Александр Кузнецов потребовал от представителей ООО «Альтаир» снести забор и зарыть котлован. В качестве выхода из ситуации вице-губернатор предложил Игорю Калашникову подобрать собственнику аналогичный участок в другом месте города. Представители ООО «Альтаир» с таким решением согласились.

Но сегодня участники выезда убедились, что и котлован, и забор не исчезли. Как пояснила Елена Полонская, этот участок был переданООО «Альтаиром» петербургскому банку за долги. «Причем, этот банк корнями уходит в Казахстан. Писали в банк, но ответ не получили. По телефонным звонкам мы понимаем, что там сидит один оператор, а руководства нет, говорить отказываются. Мы просим прокуратуру выдать предписание о незаконных земляных работах и установке забора», - отметила депутат, напомнив, что ранее прокуратура даже отменила штраф, наложенный на собственника по факту незаконной выемки грунта и начала строительства. «Сказали, что якобы это были работы по выравниванию грунта, и что там котлована нет. Я хочу, чтоб сегодня все увидели, что котлован есть. Его надо зарыть, а забор снести», - подчеркнула она.

По словам Е. Полонской, найден способ зарыть котлован, причем, не затратив из городского бюджета ни копейки. На стройплощадке перинатального центра много грунта, который застройщик планировал вывезти как ненужный, но не знает куда. По словам депутата, его можно вывезти в этот проблемный двор и зарыть котлован.

Валерий Полупанов заметил, что, поскольку земельный участок находится в частной собственности, это нужно решать в правовом поле. А толчком, как было решено в ходе сегодняшнего контрольного выезда, должно стать представление прокуратуры.

На сессию гордумы будет вынесен вопрос о возможности подачи судебного иска городской администрации на собственника.

Жильцы долго возмущались, что столько времени вопрос не решался, и отказывались верить в серьезный настрой властей. Депутаты заверили, что не снимут проблему с повестки.