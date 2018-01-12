Общество

Псковский региональный центр лесовосстановления вышел на производственные мощности в размере 17 миллионов саженцев в год

Псковский региональный центр лесовосстановления вышел на производственные мощности в размере 17 миллионов саженцев в год. Как сообщили в пресс-службе ассоциации работников лесных отраслей «Псковский лес», «наш питомник является единственным сертифицированным учреждением лесовосстановления в Псковской области».

На протяжении пяти лет велась кропотливая работа лучших научных работников страны по становлению работы питомника и сегодня на питомнике готовы к посадке 15 миллионов саженцев сосны и 2 миллиона саженцев ели.

Как отметили в ассоциации «Псковский лес», Псковский региональный центр лесовосстановления - «это прорыв в лесовосстановлении региона, приживаемость наших сеянцев составляет порядка 87-90 процентов, это один из лучших показателей на территории страны».

На сегодняшний день подписаны документы на реализацию первого миллиона сеянцев сосны для лесовосстановления Псковской области.

Члены ассоциации «Псковский лес» приобретают сеянцы на льготных условиях, так уже в текущем году подписаны документы на поставку с ООО "РусТимбер Псков" и ООО «Пегас».



Телефон ассоциации «Псковский лес»: 8-911-889-70-69.