Общество

Птицы Красной книги появились на почтовых марках

16 января в рамках серии «Фауна России» в почтовое обращение выйдут четыре марки с изображениями дятлов. Марки выпущены размером 42х30 мм, номиналом 35 рублей, тираж каждой - 120 тыс. экземпляров. Марки поступят в продажу в отделения Почты России, сообщает пресс-служба ведомства.

Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделениях Почты России 101000 на Мясницкой улице 26, в Москве. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

На территории России встречаются 14 видов дятлов. Некоторые из них занесены в Красную книгу.