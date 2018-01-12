Общество

У псковского лицея №4 может появиться пристройка, которая позволит избавиться от второй смены

Снять проблему второй смены в псковском Многопрофильном лицее №4 путем строительства пристройки к зданию предложил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее предложение он озвучил сегодня, 16 января, в ходе контрольного выезда на территорию лицея главы города Ивана Цецерского и заместителя главы города Елены Полонской. Напомним, лицей располагается на территории ее депутатского округа.

Как пояснила директор учреждения Валентина Платонова, проблема второй смены в учреждении, являющемся вторым в городе по численности школьников, стоит крайне остро.

Сейчас в лицее обучается 1570 детей, причем, ежегодно численность учащихся во вторую смену растет.

«Нужно возводить еще одно здание или пристройку к лицею — территория позволяет», - высказал мнение Александр Коновалов. Директор лицея согласилась с тем, что иначе учреждение от второй смены не разгрузить. При этом она высказала мнение, что логичнее было бы построить не отдельно стоящее здание, а пристройку с переходом в главный корпус лицея. Предварительно решено, что город попытается войти в профильную федеральную программу, чтобы получить финансирование на строительство пристройки. Однако, как заметил Александр Коновалов, в программу можно будет «вписываться» только после того, как будет готова проектно-сметная документация.