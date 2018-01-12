Общество

Workout-площадка появится во дворах неподалеку от Многопрофильного лицея в Пскове

Междворовую территорию в районе домов №24, 26, 27, 29 по улице Коммунальной и Рижского проспекта, 31 в Пскове благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила заместитель главы города Пскова Елена Полонская во время контрольного выезда на место, в котором также принял участие глава города Иван Цецерский.

На данный момент этот участок представляет из себя истоптанные газоны и неухоженные пешеходные дорожки, которые в период дождей утопают в лужах. «Заявку на обустройство этого общественного пространства в прошлом году подали семь близлежащих домов. В этом году на этой территории планируется отремонтировать пешеходные дорожки (их нужно поднять, чтобы людям больше не приходилось ходить по жиже или обходить ее по газонам), установить скамейки и урны, а также поставить workout-площадку, отремонтировать опоры наружного освещения и отремонтировать проезд за домами №24, 26, 27 и 29 по улице Коммунальной.

«Мы очень хотим, чтобы это место стало аналогом для отдыха молодежи, которая предпочитает по вечерам проводить время на территории лицея №4. Думаю, молодежи тут будет, чем заняться», - заключила Елена Полонская.