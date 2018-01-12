Общество

Что сделать, чтобы псковичи не растащили по частям ограждение территории лицея №4, обсудили власти Пскова

Что сделать, чтобы псковичи не растащили по частям новое ограждение территории Многопрофильного лицея №4, обсудили сегодня, 16 января, глава города Пскова Иван Цецерский и его заместитель Елена Полонская с руководством школы, администрации города и представителями правоохранительных органов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Елена Полонская, являющаяся депутатом по избирательному округу №8, на котором располагается лицей, подчеркнула, что в 2011 году вокруг лицея поставили забор — натяжную сетку, которую жители города практически полностью демонтировали за пять лет. «В 2017 году был установлен новый забор, но уже через месяц горожане начали спиливать его секции», - констатировала депутат.

Руководство школы неоднократно обращалось по фактам вандализма в полицию, однако к действенным мерам в отношении вандалов это не привело. «Ущерб от демонтажа одной секции составляет 600 рублей. По размеру ущерба это не «тянет» на уголовное дело. Это административка», - пояснил присутствующий на выезде представитель полиции.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров предложил установить камеры наружного наблюдения и объявление о том, что на территории лицея ведется видеонаблюдение. По словам директора лицея Валентины Платоновой, у учреждения «есть две видеокамеры, да и те еле живые», а еще «есть предписание об установке системы видеонаблюдения на сумму 200 тыс рублей» «Но таких денег у нас нет», - констатировала директор лицея.

Общая сумма предписаний, вынесенных в отношении Многопрофильного лицея по линии Госпожнадзора, составляет 3,5 млн рублей. «Сумма некритичная, учитывая, что она была еще больше, и многое уже было сделано», - отметил Иван Цецерский.

Еще одна проблема, которую обозначила Елена Полонская, заключается в отсутствии на территории лицея нормальной спортивной площадки. «Мы, депутаты, ранее приняли решение о том, что в Пскове ежегодно нужно устанавливать по 2 - 3 таких площадки, а у 4-го лицея ее до сих пор нет», - подчеркнула депутат, напомнив, что разговоры о необходимости установки на территории лицея хорошей многофункциональной площадки ведутся уже не первый год.

Присутствующий на выезде заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов предложил разработать два типовых проекта школьных стадионов в зависимости от их общей площади - малого и большого.