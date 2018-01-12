Общество

Российский детский фонд и волонтеры поздравили нуждающихся детей в Красногородске

Очередное выездное мероприятие состоялось в рамках акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Стань Дедом Морозом!». 15 января в Красногородском детском саду «Колосок» прошёл праздник, приуроченный к Старому Новому году – на новогодней ёлке были вручены подарки более чем 30 воспитанникам детского сада. Волшебниками для нуждающихся детей стали неравнодушные жители города. Активное участие в акции приняли студенты Псковского государственного университета, которые исполнили 15 детских желаний.

В новогоднем празднике традиционно приняли участие волонтёры Елена Балыкова и Александра Руднёва, а также их питомцы – Чиф и Тайна. После представления, на котором собаки показали несколько впечатляющих трюков, настало время интерактивной части программы, где ребята смогли поиграть с хвостатыми волонтёрами, потрогать и погладить их.

31 подарок для малышей из наиболее нуждающихся семей удалось собрать благодаря участию неравнодушных жителей города Пскова. Отдельно стоит отметить вклад студентов Псковского государственного университета – каждый из факультетов принял участие, взяв на себя выполнение одного или двух детских желаний. Кроме того, ещё одно желание исполнили члены добровольческого студенческого отряда «СДОбром». Дети с восторгом и удивлением разворачивали праздничные упаковки и смотрели на подарки. Конструктор, большая мягкая собака, праздничное платье – судя по лицам детей, подарки, купленные принявшими участие в акции волшебниками, превзошли самые смелые детские ожидания.

В мероприятии также приняла участие Наталия Соколова, уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области. Детский фонд благодарит Наталию Соколову за решение транспортного вопроса.