Общество

Старые железобетонные конструкции рядом со стройплощадкой на ул. Кузбасской дивизии, 10 планируется демонтировать

Старые железобетонные конструкции от недостроенных объектов, стоящие рядом со стройплощадкой на ул. Кузбасской дивизии, 10, планируется демонтировать. Но для того, чтобы это стало возможным, нужно, чтобы они были признаны аварийными. Как передает корреспондент ПЛН, сегодня в рамках выезда в избирательный округ №8 стройплощадку посетила замглавы города Елена Полонская.

Компания-застройщик, как сообщил ее представитель, готова демонтировать эти конструкции и благоустроить территорию рядом со строящимися домами. «Для этого нужно, чтобы конструкции были признаны аварийными. Соответствующее заключение нужно получить в Госэкспертизе или в ГУ МЧС России по Псковской области», - пояснил председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов.

Елена Полонская отметила, что лучше получить заключение в МЧС, поскольку там оно выдается бесплатно, и пообещала вынести этот вопрос на сессию гордумы. «В случае получения заключения об аварийности конструкций оно будет передано застройщику, и он на законных основаниях демонтирует конструкции и благоустроит территорию», - пояснила она.

Добавим также, что в рамках контрольного выезда глава города и его заместитель пообщались с жильцами домов на Народной, 15 и Кузбасской дивизии,12. Они озвучили ряд волнующих вопросов. В частности, их беспокоит грязь, отсутствие доступной среды рядом с их домами и слишком громкий шум со стройплощадки. Также они опасаются, что из-за построенных домов будет мало парковочных мест. Елена Полонская взяла озвученные проблемы «на карандаш».