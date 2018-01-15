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Общество

Благотворительные фонды подготовят предложения по борьбе с мошенничеством

17.01.2018 08:26|ПсковКомментариев: 0

Руководители и попечители благотворительных фондов обсудили на круглом столе «Известий» изменение отношения к волонтерству в обществе, а также вопросы государственной ответственности, благотворительность и мошенничество.

Исполнительный директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Анна Сысоева рассказала, что сегодня фонды стремятся сделать так, чтобы благотворительность стала частью повседневной жизни каждого человека.

«Если десять лет назад по большей части все приходили к бизнесу и говорили: «Мы помогаем. Дайте нам денег», - то сейчас мы приходим совершенно с другим. Мы говорим: «Мы знаем, как решать такую-то системную проблему, и предлагаем вам принять участие в ее решении», - сказала Сысоева.

По мнению актрисы, сопредседателя попечительского совета благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Татьяны Друбич, отношение к благотворительности меняется во многом благодаря волонтерству.

«Волонтерство и есть истинная благотворительность. И сегодня надо делать всё, чтобы обратить на проблемы благотворительности внимание людей, принимающих законы. Это прежде всего обращено к ним», - отметила Друбич.

По словам учредителя и директора благотворительного фонда «Жизнь» Карины Михайловой, важной проблемой является мошенничество на улице.

«Многие из нас сталкивались с людьми, собирающими средства на улице, в транспорте. К сожалению, они далеко не всегда имеют отношение к благотворительности. Это очень серьезная тема, потому что идет огромная дискредитация благотворительности, - подчеркнула Михайлова. - Ведется большая информационная работа. Насколько мне известно, готовятся предложения по законодательным изменениям».

Источник: Псковская Лента Новостей
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