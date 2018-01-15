Общество

13 сайтов по продаже лекарств Псковский городской суд признал незаконными

Псковским городским судом удовлетворены исковые требования прокурора города Пскова о признании информации о дистанционной продаже лекарственных средств, размещенной в интернете, запрещенной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в судебном заседании установлено, что на 13 сайтах в интернете в нарушение действующего законодательства содержится информация о продаже лекарственных средств дистанционным способом, в том числе, незарегистрированных в Российской Федерации.

Нахождение в открытом доступе в интернет такой информации побуждает граждан к нарушению законодательства, регулирующего порядок розничной торговли лекарственными препаратами, ставит под угрозу их жизнь и здоровье, поскольку проверить качество продукции и соответствие требованиям безопасности невозможно, отметили в прокуратуре.

Действующим законодательством за незаконную реализацию лекарственных средств предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

После вступления решения суда в законную силу, его копия будет направлена в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации для включения сетевых адресов в Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в Сети, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено с целью ограничения к ним доступа.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города Пскова.