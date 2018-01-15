Общество

Центр дополнительного образования для детей в Пустошкинском районе по решению суда оснастил свои помещения системами видеонаблюдения

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в оперативном управлении МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» находятся нежилое здание спортивного зала, а также здание «Юный техник», которые являются местами массового пребывания людей, в том числе несовершеннолетних.

В нарушение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Свода правил «Общественные здания и сооружения», утвержденного приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10 указанные здания не оборудованы системами видеонаблюдения.

В этой связи прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованием возложить на администрацию учреждения дополнительного образования обязанность по оборудованию зданий системами видеонаблюдения.

Требования прокурора судом удовлетворены, на администрацию учреждения возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решение суда исполнено, помещения МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» оснащены системами видеонаблюдения.