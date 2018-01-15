Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с 75-й годовщиной освобождения города от фашистов

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«17 января 1943 года после кровопролитных боев город был освобожден от врага. Около двух месяцев длилась Великолукская наступательная операция 3-й Ударной Армии Калининского фронта. Из-за ожесточенных сражений, развернувшихся на подступах и улицах города, эта битва вошла в историю под названием «малый Сталинград». За Великие Луки сражались люди многих национальностей из разных уголков нашей огромной страны. С тех пор эта земля остается одним из символов единства и непобедимости нашего народа, подлинного патриотизма и величайшей Победы Советского солдата-освободителя. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто героически сражался за свою Отчизну в составе полков 3-й Ударной Армии, в партизанских отрядах, в подпольных группах. Особая благодарность ветеранам трудового фронта, тем, кто восстанавливал город, промышленные предприятия в послевоенные годы. За время войны Великие Луки были практически полностью разрушены, но, благодаря героическому труду великолучан, город был полностью восстановлен», - отметил врио губернатор.

По его мнению, память о военных годах дает возможность осознать цену мирной, созидательной жизни. «И наша задача - быть достойными наших героических дедов, беречь мир, который они сохранили для нас. Светлая память всем, кто покоится в великолукской земле. Низкий поклон ныне живущим воинам-освободителям!» - добавил Михаил Ведерников.

«Уважаемые ветераны, жители Великих Лук, примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира и благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях!»» - заключил он.