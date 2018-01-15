Общество

Александр Котов: Великолукская наступательная операция героической страницей навсегда вписана в историю Великой Отечественной войны

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично спикер Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил всех великолучан – жителей города воинской славы с 75-ой годовщиной освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков.

«Великолукская наступательная операция героической страницей навсегда вписана в историю Великой Отечественной войны. Время всё дальше и дальше отодвигает от нас событий военных лет, но не стирает память о великом подвиге советского солдата и о той страшной цене, которую пришлось заплатить нашему народу за мир и свободу. И сегодня, 75 лет спустя, вся Псковская область вспоминает мужественных и стойких освободителей города на Ловати.

"Одна на всех" Победа ковалась на фронтах, в партизанском подполье, в тылу. Свой вклад в общий разгром врага внесли и героические освободители Великих Лук. Отдав свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, они подарили будущее последующим поколениям и навечно сохранили свои имена в благодарной памяти потомков. Вечная память павшим героям, вечная слава ветеранам Великой Отечественной войны!» - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте регионального парламента.