Общество

Сотрудники Полистовского заповедника научили госинспекторов считать животных

16 января в Полистовском заповеднике прошел инструктаж по проведению зимних маршрутных учетов основных охотничьих видов зверей и птиц. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, учетчики из числа государственных инспекторов получили карты маршрутов и спланировали проведение работ в этом сезоне.

Научный сотрудник Полистовского заповедника Оскар Сайфуллин напомнил собравшимся о порядке проведения учетов:

- в день, предшествующий проведению учетных работ, на маршруте нужно затереть все следы, оставленные на снегу обитателями заповедника в предыдущий период;

- маршрут должен проходиться учетчиком на снегоходе в течение одного дня;

- учетчику нужно внимательно отслеживать следы как зверей, так и птиц, пересекающие маршрут;

- для всех пересечений фиксируются GPS-координаты, вид животного и направление его движения;

- в случае большого скопления следов в одном месте оно обозначается как жировка, указывается вид животного и общее количество пересечений следов.

Зимние маршрутные учеты – это часть экологического мониторинга, призванная отслеживать изменения численности заповедных обитателей. Всего на территории Полистовского заповедника и его охранной зоны проложено 5 учетных маршрутов протяженностью до 15 км каждый. Они проходят вблизи границы болота и леса, где животные проводят большую часть времени – кормятся и отдыхают в укромных местах.

Учеты начнутся, как только на охраняемой территории сформируется устойчивый снежный покров. По их результатам специалисты научного отдела определят примерную плотность различных видов животных, обитающих на территории Полистовского заповедника.