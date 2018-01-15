Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с настоятелем Римско-Католического прихода в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - настоятель Римско-Католического прихода Пресвятой Троицы в Пскове Кшиштоф Каролевски.

Ведущий эфира Александр Донецкий побеседует с ним о месте и судьбе католической церкви в России и Пскове, о состоянии, в котором последние годы находится католическая миссия в Пскове, о взаимоотношении псковских католиков с православной церковью. Также отец Кшиштоф ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.