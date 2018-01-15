Общество

9 замерзших нелегалов задержали псковские пограничники в Печорском районе

В течение недели сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержана уже третья группа иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропуска. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Случай произошел в районе населенного пункта Медведково Печорского района, где днем 15 января пограничный наряд обнаружил свежую дорожку следов, ведущую в сторону границы. Характер следов отчетливо говорил о возможном следовании к границе группы лиц в количестве 6-8 человек. О возможном движении в сторону границы потенциальных нарушителей пограничников проинформировали бдительные местные жители.

Следуя инструкциям, наряд незамедлительно выдвинулся на поиски возможных нарушителей. Результат поисковых мероприятий не заставил себя долго ждать: в нескольких километрах от госграницы были задержаны 9 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии, в том числе две женщины. Злоумышленники скрытно двигались по лесу в сторону границы.

С учетом того, что иностранные «гости», непривыкшие к российским январским морозам, были одеты не по сезону, пограничники обнаружили их уже изрядно замерзшими, и это притом, что в момент задержания температура воздуха была ниже -12. Одной из задержанных, в силу полученного обморожения, потребовалась срочная медпомощь. В настоящее время женщина госпитализирована и ей оказывается соответствующий уход и лечение. После выздоровления в отношении нее будет принято соответствующее правовое решение.

Остальных задержанных в кратчайшее время доставили в служебное помещение, где их согрели и оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время они задержаны на срок до 48 часов для проведения административно-процессуальных мероприятий и привлечения к ответственности в соответствии с российским законодательством.