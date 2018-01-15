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Уволенного с поста главного врача Великолукской межрайонной больницы Игоря Залепу планировали назначить на пост заместителя главврача

Уволенного с поста главного врача Великолукской межрайонной больницы Игоря Залепу планировали назначить на пост заместителя главврача. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из достоверных источников.

По его данным, уже на следующий день после увольнения с руководящего поста Залепу планировалось назначить на должность заместителя главного врача этой же больницы по финансово-экономической работе.

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Известно, что в медицинском сообществе Великих Лук и у правоохранителей это известие вызвало вопросы, в связи с чем на имя председателя Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игоря Потапова был направлен запрос. Возможно, именно в связи с этим решение о новом назначении Залепы было приостановлено, пояснил источник ПЛН.

Добавим, что в интервью Псковской Ленте Новостей Игорь Потапов информацию о назначении Игоря Залепы главврачом Великолукской межрайонной больницы не подтвердил.

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«Такой информации нет. Это не соответствует действительности», - сообщил председатель комитета.

Сам Игорь Залепа комментировать ситуацию отказался.