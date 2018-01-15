Общество

В прокуратуре Пскова открыта «горячая линия» по вопросам нарушения трудового законодательства

Прокуратурой города Пскова организована «горячая линия» по вопросам нарушения трудового законодательства, в том числе в части несвоевременной выплаты заработной платы, уклонения от оформления трудовых отношений с работниками.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, «горячая линия» будет действовать в рабочие дни с 08.30 до 18.00 в период с 17 января по 28 февраля 2018 года. Любой гражданин, обладающий информацией о нарушениях в указанной сфере, может обратиться к дежурному прокурору по телефону: 66-09-80.

Полученная информация по поступившим сообщениям будет использована в надзорной деятельности, а также при проведении органами прокуратуры в пределах своей компетенции проверок.

