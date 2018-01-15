Общество

Какао-бобы не прошли фитосанитарный контроль в пункте пропуска «Печоры-Псковские»

В международном железнодорожном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации «Печоры-Псковские» должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запрещен ввоз из Эстонии партии какао-бобов общим весом более 44 тонн, происхождением из Республики Кот-д-Ивуар.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля инспектором выявлено нарушение фитосанитарных требований государств-членов Евразийского экономического союза. В частности установлено, что сведения об импортирующей стране и пункте ввоза, указанные в фитосанитарном сертификате, не соответствуют информации в товарно-транспортных документах.

Запрещенные к ввозу какао-бобы возвращены на сопредельную территорию.