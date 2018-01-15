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Митинг под девизом «Мы этой памяти верны» прошел в Великих Луках в день 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня Великие Луки отмечают 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно у мемориалов прошли торжественные митинги.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, центральным событием празднования 75-й годовщины освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков стал митинг под девизом «Мы этой памяти верны», проходивший на братском мемориальном захоронении. Для многочисленных участников митинга всех возрастов, политических убеждений и профессий не стали помехой ни мороз, ни сугробы.

Открыл митинг заместитель главы города Великие Луки Сергей Агарев. Он поздравил собравшихся с праздником и отметил его объединяющее значение. Подчеркнул, что события Великой Отечественной войны оставили неизгладимый след не только в истории города, но и в сердцах его жителей.

В свою очередь начальник отдела военного комиссариата Псковской области по городу Великие Луки Руслан Сукманов объявил минуту молчания и напомнил, что после Великой Отечественной войны в городе и районе осталось 688 воинских захоронений, которые впоследствии были перенесены сюда, на братское мемориальное кладбище. Имена павших героев высечены на гранитных плитах.

После его слов прозвучали залпы воинского салюта и к могилам, где покоится прах освободителей города, возложили живые цветы.