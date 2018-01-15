Общество

Более 400 жителей города Пскова и Псковского района получили персональные консультации по материалам выплатного дела

В Управлении ПФР в городе Пскове и Псковском районе реализуется пилотный проект по консультированию граждан посредством телефонной связи по материалам выплатного дела. Всего в начала 2017 году персональные консультации получили 433 жителя города и района, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Такой вид консультирования осуществляется в целях оперативного получения гражданином интересующей его информации.

Как рассказал начальник Управления ПФР в г. Пскове и Псковском районе Алексей Еремин, конфиденциальная информация предоставляется гражданину специалистом ПФР, в компетенцию которого входит консультирование граждан.

Однако перед этим необходимо пройти процедуру установления его личности, путем проверки корректности сообщения сведений: фамилии, имени, отчества; данных документа, удостоверяющего личность; кодового слова (секретного кода).

Начальник разъяснил, что каждый гражданин, получатель пенсии и других социальных выплат, может обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства и заполнить заявление «о согласии на предоставление территориальным органом ПФР информации о пенсионном (социальном) обеспечении посредством телефонной связи по материалам выплатного дела». На сегодняшний день таких заявлений в Управлении 632. Там же он получит памятку с номером телефона, по которому в дальнейшем сможет получать информацию.

Также добавим, что по всем вопросам специалисты Управления Пенсионного фонда в г. Пскове и Псковском районе готовы проконсультировать граждан по телефонам «Горячей линии»: 56-60-95, 53-01-20, 66-52-91, а также в группе Вконтакте http://vk.com/pfr_upfr_pskov