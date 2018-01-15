Общество

446 млн рублей взыскали за 2017 год псковские судебные приставы в пользу банков

За 2017 год судебными приставами-исполнителями Управления ФССП России по Псковской области фактическим исполнением окончено 3936 исполнительных производства по взысканию задолженности по кредитным обязательствам. Банкам возвращено около 446 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Судебными приставами Псковской области взыскано 402 миллиона рублей, а это на 42 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего же окончено и прекращено исполнительных производств по различным основаниям на сумму в 813 миллионов рублей.

Всего, на исполнении в Управлении ФССП России по Псковской области находилось около 36 тысяч исполнительных производств с учетом остатка прошлых лет о взыскании кредитной задолженности на сумму в около 5 миллиардов рублей.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей находилось на исполнении 514 исполнительных производства, а в отношении физических лиц — более 35 тысяч.

Добровольно расплатились с долгами 1458 жителей Пскова и Псковской области. Они погасили задолженности на общую сумму 66 миллионов 840 тысяч рублей.

Уважаемые жители области, прежде чем взять кредит или выступить поручителем, подумайте. Трезво оцените свои возможности. В случае, если вы станете должниками, к вам могут быть применены самые разные меры вплоть до наложения ареста на имущество, транспортное средство, объекты недвижимости.

Не забывайте, что по исполнительным производствам данной категории с миллионными суммами задолженности, есть перспектива уголовного преследования. А именно ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта»).

Напоминаем, что согласно данной статье, гражданин наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Проверяйте себя на долги на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств».