Общество

Архиепископ Паоло Пецци приедет в Псков, чтобы обсудить с Михаилом Ведерниковым судьбу завершения строительства католического храма

Архиепископ-митрополит католической епархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци приедет в Псков этим летом. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил настоятель Римско-Католического прихода Пресвятой Троицы в Пскове Кшиштоф Каролевски.

По его словам, в рамках визита католический архиепископ намерен встретиться с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и обсудить с ним ситуацию, из-за которой вот уже восемь лет в Пскове никак не достроить костел Пресвятой Троицы.



Гость студии напомнил, что строительство католического храма на берегу реки Псковы началось в 2001 году, но до сих пор работы завершить не удалось. Земля, на которой строился храм, была передана в ведение области. В 2010 году областные власти аннулировали уже имевшееся разрешение на безвозмездное пользование земельным участком под храмом. В связи с тем, что земля под костелом оказалась ничейной, власти муниципалитета были вынуждены отказать псковским католикам в продолжении строительства.

Чтобы решить этот вопрос, в декабре 2010 года в Пскове с пасторским визитом побывал митрополит Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископ Павел Пецци и просил руководство области о содействии. На тот момент заместитель губернатора Максим Жаворонков пообещал, что вопрос с предоставлением земли в безвозмездное пользование будет решен в течение двух недель. С момента возникновения проблемы прошло уже 8 лет, но вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки, констатировал отец Кшиштоф.

«Мы живем в 2018 году, и до сих пор храм не имеет земли! Он «висит» в воздухе. Это смешно. Это позор областной власти перед демократическим миром», - подчеркнул гость студии.

По его словам, архиепископ Паоло Пецци приедет в Псков снова - его визит ожидается в июне. Он намерен обратиться к Михаилу Ведерникову с просьбой о встрече и затронуть вопрос о неразрешенной до сих пор ситуации завершением строительства католического храма. «Архиепископ надеется, что врио губернатора его примет», - добавил отец Кшиштоф.

Завтра он намерен встретиться с Паоло Пецци в Петербурге и обсудить с ним ситуацию еще раз с учетом того, что в Псковской области сменилась власть. «В связи с этим я поговорю с ним, есть ли смысл снова обращаться в администрацию области с письмами, как было до сих пор, или стоит подождать его приезда в Псков», - заключил отец Кшиштоф.