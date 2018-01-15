Общество

Избирком Псковской области подписал соглашение о сотрудничестве с региональной Торгово-промышленной палатой

17 декабря председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов и президент Торгово-промышленной палаты региона Владимир Зубов подписали соглашение о взаимодействии по вопросам информирования граждан о выборах президента России 18 марта 2018 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комиссии, документ предполагает взаимодействие сторон по вопросам обеспечения прав граждан на получение полной и достоверной информации о подготовке и проведении выборов президента России, сроках и порядке совершения избирательных действий.

«От имени Избиркома выражаю признательность за содействие руководству Торгово-промышленной палате Псковской области. Наша совместная деятельность будет направлена на использование всех возможностей, чтобы информация о избирательной кампании дошла до каждого избирателя, и он смог воспользоваться своими конституционными и избирательными правами на этих больших и серьезных выборах президента РФ, - сказал Михаил Иванов при подписании соглашения. - Учитывая возможности Торгово-промышленной палаты, важно довести до граждан сведения о новых возможностях по голосованию, в частности, рассказать о голосовании по месту фактического пребывания, а не по месту постоянной регистрации».

В рамках соглашения ТПП Псковской области будет оказывать содействие региональному Избиркому в осуществлении информационно-разъяснительной деятельности ведомства в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. Документ вступает в силу с момента его подписания и действует до 18 марта 2018 года.

Со своей стороны, Владимир Зубов поблагодарил руководство Избирательной комиссии Псковской области за хорошее взаимодействие.

«Мы уже начали совместную работу и материалы о предстоящем выборном процессе по избранию Президента России находятся в помещениях ТПП, мы также информируем о президентской избирательной кампании наших членов и партнеров , а это более 450 организаций. От волеизъявления каждого из нас зависит будущее России и мы, предприниматели, хотим жить в экономически развитом государстве. Мы будем всячески содействовать их информированию об избирательной кампании по выборам Президента РФ, ее особенностях и нововведениях», - отметил президент ТПП Псковской области.

«За доброе сотрудничество», - с такими словами Михаил Иванов и Владимир Зубов пожали друг другу руки после подписания соглашения.