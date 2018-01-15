Общество

Пропавшую великолучанку обнаружили в поезде «Москва - Великие Луки»

Установлено местонахождение находившейся в розыске жительницы Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что в связи с утратой родственных связей разыскивалась Любовь Латышева 1989 года рождения. Она освободилась из мест лишения свободы, после чего ее местонахождение было неизвестно.

По полученным данным, разыскиваемая обнаружена сотрудниками транспортной полиции в поезде «Москва - Великие Луки». Она следовала из столицы в город на Ловати.

Полиция выражает благодарность всем гражданам и журналистам СМИ, оказавшим содействие органам внутренних дел в розыске Любови Латышевой.