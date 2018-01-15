Общество

Настоятель Римско-Католического прихода Пресвятой Троицы в Пскове Кшиштоф Каролевски намерен стать гражданином России

Настоятель Римско-Католического прихода Пресвятой Троицы в Пскове Кшиштоф Каролевски намерен отказаться от польского гражданства, чтобы стать россиянином. Такое сенсационное заявление он сделал сегодня, 17 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

«Я собираюсь стать гражданином России, чтобы продолжать служение в Пскове. Он стал моей второй родиной, я здесь уже 18 лет», - отметил гость студии.

Документы на российское гражданство он намерен подать в этом году. «Мне предлагали это сделать намного раньше, начальник миграционной службы мне даже подарил обложку российского паспорта, а я все не сдавал», - вспомнил отец Кшиштоф.

Отчасти его намерение стать гражданином России связано с трудностями въезда из России в Белоруссию, которые он испытывает, не имея российского гражданства. «Мне запрещено ездить из России в Белоруссию. Туда я могу попасть только из Европы,

Российско-белорусская граница открыта только для граждан СНГ, а я могу поехать в Белоруссию к своим друзьям и бывшим прихожанам только через Европу», - пояснил гость студии. «И так уже третий год. Поэтому я и решил получить российское гражданство. Правда, тогда мне придется отказать от гражданства Польши», - заключил он.