Общество

Псковичей призывают окунаться в Крещение только в специально оборудованных местах

Комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) администрации города Пскова настоятельно рекомендует псковичам на Крещение окунаться в купель только в специально оборудованных местах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в соответствии с требованиями обеспечения безопасности граждан на водоемах, крещенская купель, как и прочие места для зимних купаний, должна соответствовать определенным требованиям, в том числе толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров.

По результатам проведенного специалистами ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области мониторинга толщина льда на реке Великой в городской черте составляет не более 8-10 см. Это доказывает, что лед тонкий и представляет опасность для горожан, поэтому запрещено самостоятельно организовывать крещенские купели на реке Великой. Не соблюдение правил безопасного поведения может обернуться бедой. Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, чтобы все закончилось печально.

Добавим, в Псковской области обследуют и оборудуют 13 мест для Крещенских купаний.

По официальным данным муниципальных образований, купели будут оборудованы в Гдове на реке Гдовка (улица 1-я Слободская), в деревне Ветвенник Гдовского района на Чудском озере, в деревнях Самолва и Кобылье Городище, в Псковском районе в деревне Выбуты на реке Великой, в Великих Луках на реке Ловати, в Опочецком районе в деревне Лобово на озере Красно. Также иордани появятся на погосте Камно в одноименной деревне Псковского района, в поселке Кунья на реке Лусне, в Пустошке на реке Крупее, в Пушкинских Горах на озере Тоболенец, в Новоржевском районе в деревне Боровичи (Святой источник), в Бежаницах на озере Алё, в Гдовском районе в деревне Залахтовье (база отдыха «Тридевятое Царство»).

Псковичей просят планировать заранее места для купаний и использовать только указанные объекты.

Также следует помнить, что на территории области действует режим запрета выхода населения и выезда автотранспорта на лед в соответствии с распоряжениями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований Псковской области от 20.12.2017 № 25.

В комитете ГО и ЧС Пскова рекомендуют людям, которые намереваются окунуться в прорубь, отдавать себе отчёт в том, что купание в ледяной воде без специальной подготовки и опыта закаливания может иметь последствия для здоровья. При погружении в ледяную воду происходит спазм капилляров и периферических сосудов тела - кровь устремляется к сердцу и мозгу, стимулируя работу этих органов, поэтому возникает опасность сердечного приступа, судорог, быстрого развития пневмонии. Потому людям с сердечными и бронхолегочными заболеваниями окунаться в прорубь нежелательно. Также от купания в ледяной воде нужно отказаться при эпилепсии, склонности к судорогам, воспалении почек, проблемах со щитовидной железой и при инфекционных заболеваниях.

Категорически запрещено купание лицам в состоянии алкогольного опьянения, детям до трех лет. В присутствии взрослых разрешено окунаться в иордань детям от трех лет и подросткам.

После окунания следует надеть сухую одежду, согреться горячим чаем.

В целях обеспечения охраны общественного порядка народные дружины будут осуществлять патрулирование на маршрутах вдоль береговой черты.