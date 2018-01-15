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Я не хочу приступать к внутренней отделке католического храма, пока не будет решен земельный вопрос - отец Кшиштоф Каролевски

Настоятель Римско-Католического прихода Пресвятой Троицы в Пскове Кшиштоф Каролевски не хотел бы приступать к внутренней отделке католического храма, пока не будут урегулированы земельные вопросы, из-за которых храм вот уже восемь лет, что называется, «висит в воздухе». Свое мнение по этому поводу он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Храм, несмотря на проблемы с землей, достраивается. Нужно положить гранит, алтари поставить. К внутренней отделке я не хотел бы приступать, пока не будет получено разрешение на безвозмездное пользование земельным участком под храмом», - пояснил гость студии.

Напомним, ранее земля, на которой в 2001 году началось возведение католического храма, принадлежала муниципалитету, а через несколько лет отошла в ведение области. В 2010 году областные власти аннулировали имевшееся разрешение на безвозмездное пользование земельным участком под храмом, и власти муниципалитета были вынуждены отказать псковским католикам в продолжении строительства, поскольку земля фактически оказалась ничейной. Неоднократные попытки отца Кшиштофа и митрополита Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископа Павла Пецци сдвинуть вопрос с мертвой точки не увенчались успехом. Сейчас строительства костела продолжается фактически за счет личных средств отца Кшиштофа, его семьи, а также за счет пожертвований.

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Отец Кшиштоф не намерен решать вопрос с землей через суд. «Мы ничего не нарушили, все исполняли, что было сказано. Почему мы должны идти в суд?», - полагает он. По мнению настоятеля католического прихода в Пскове, администрация области должна быть заинтересована в скорейшем решении вопроса и завершении строительства храма, поскольку летом 2019 года в Пскове пройдут Международные Ганзейские дни. «К нам приедут представители многих европейских стран. И что, будет красиво, когда они узнают, что наш храм «висит» в воздухе? - выразил возмущение гость студии. - Петроаводску, Пушкину вернули католический храм, государство выделило денег на ремонт храма в Новгороде, причем, ремонт делает Минкульт. А нам не то чтобы не помогают финансово (хотя мы об этом и не просили администрацию области), а даже препятствуют строительству».

Такую ситуацию отец Кшиштоф назвал «позором для Пскова». «Каждый год к нам приезжают туристы, в том числе из Польши, Австралии, Италии, Германии. И они удивляются, когда узнают о нашей ситуации», - заключил гость студии.