Общество

Андрей Турчак поздравляет великолучан с 75-летием освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поздравляет жителей Великих Лук с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в его пресс-службе.

«Вечная память героям Великой Отечественной войны - защитникам города! Низкий поклон всему военному поколению, кто отстоял город, отстроил его заново, превратив в процветающую южную столицу нашего региона. Друзья! Здоровья, благополучия, осуществления всех намеченных планов и новых трудовых успехов на благо Великих Лук и всей области!» - говорится в поздравлении.



