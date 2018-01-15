Общество

Более 42% участников опроса ПЛН выступают за захоронение тела Ленина

Более 42% участников опроса Псковской Ленты Новостей, проведенного на главной странице сайта, выступают за захоронение тела Владимира Ленина. 36,86% респондентов выбрали вариант ответа - «Каждый человек должен быть захоронен». Еще 6,22% читателей уверены, что Ленина нужно похоронить, чтобы закрыть «советскую» страницу истории.

Самым популярным стал ответ: «Других проблем в стране нет, что ли?». Он набрал 45,9%.

«Вынос тела "вождя" из Мавзолея станет ударом для старшего поколения», считают 1,95% пользователей портала. Пока не касаться этой темы предлагают 1,85% респондентов, 1,64 % участников опроса напротив предлагают провести по данному вопросу референдум.

Затруднились с ответом 0,33% читателей.

Отметим, что на сайте ПЛН обновился опрос. Читателям предлагаетя выразить отношение к традиции купания в прорубе во время праздника Крещения Господня.