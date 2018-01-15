Общество

Проблемы с завершением строительства католического храма в Пскове сказались на состоянии здоровья отца Кшиштофа Каролевски

Настоятель Римско-Католического прихода Пресвятой Троицы в Пскове Кшиштоф Каролевски очень переживает за ситуацию с завершением строительства католического храма в Пскове - настолько, что это сказалось на состоянии его здоровья.

«Из-за всего этого у меня появились проблемы со здоровьем - возникла аритмия, два года назад была серьезная операция на сердце, - рассказал он в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». - Думаете, легко все это? Человек ведь не камень, но даже камень вода точит. Бывало, что я и плакал в храме. Я в Пскове уже 18 лет и вложил в наш храм очень много личных средств. И моя семья тоже. Брат подарил 30 тысяч долларов на строительство. Кресты на храме, покрытые серебром, - это подарок от родителей».

Отец Кшиштоф подчеркнул, что, даже если бы он решил уехать из России, он не вынес бы на своей спине все, что было им и его семьей сделано для строительства католического храма.

«Конечно же, я очень переживаю ситуацию, но уезжать отсюда не хочу, памятуя слова одного старого священника. Когда я в 1981 году начал сомневаться, становиться мне священником или нет, я обратился к нему за советом. Он положил мою голову к себе на грудь и сказал: "Сынок, стань священником! Тебя ждет Россия!" И я верю, что это провидение Божье и что он меня послал в Псков построить католический храм», - отметил отец Кшиштоф.