Общество

Псковичам напоминают «телефон доверия» службы приставов

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области круглосуточно работает «телефон доверия» (8112) 699-071.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, по «телефону доверия» граждане Пскова и Псковской области могут сообщить сведения о признаках подготавливаемых либо совершаемых должностных преступлений. В связи с этим, отметим, что в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области ведется постоянная работа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Так, за отчетный период в Управление ФССП России по Псковской области поступило 4 уведомления от государственных гражданских служащих об обращении к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. По указанным уведомлениям проведена предварительная проверка, после чего материалы переданы в УФСБ России по Псковской области.

Также в 2017 году при подготовке к проведению конкурсов на кадровый резерв и замещение вакантных должностей проверено 240 кандидатов на службу, ни один кандидат отказа на участие в конкурсе не получил.

В отношении служащих Управления ФССП России по Псковской области в 2017 году по различным основаниям проведено 78 служебных проверок, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечено 48 сотрудников.

На регулярной основе с работниками Управления ФССП России по Псковской области проводятся занятия по изучению Методических рекомендаций антикоррупционного законодательства РФ, о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе. Работниками отдела кадров и коррупции обеспечивается доведение до государственных гражданских служащих Управления информации по антикоррупционной направленности, в том числе об уголовной ответственности за хищение, служебный подлог, а также о назначении наказания за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве.