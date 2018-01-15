Общество

Ежегодный объем помощи католического прихода городу Пскову оценивается в 2,5 млн рублей

Римско-Католический приход Пресвятой Троицы в Пскове ежегодно оказывает городу помощь в размере около 2,5 млн рублей. Об этом сообщил настоятель прихода Кшиштоф Каролевски в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Мы оказываем большую благотворительную помощь, в частности, ежедневно выдаем 120 обедов для бомжей вне зависимости от их вероисповедания. Люди в нужде, и мы им помогаем», - пояснил гость студии. Церковь, по его мнению, «не должна заниматься политикой, а должна заниматься благотворительностью». Именно по этой причине отец Кшиштов не вмешивается в политические вопросы и не комментирует происходящее на внутриполитической и внешнеполитической арене.

«Наш приход оказывает городу помощь на сумму почти 2,5 млн рублей ежегодно. Эти средства мы ищем от разных благотворительных организаций, и они нам помогают. Поляки, немцы, австрийцы...» - пояснил гость студии. При этом он особо отметил неоценимую помощь граждан Польши, которых, по его словам, незаслуженно называют русофобами.

«Я в Пскове 18 лет и только из Польши привез благотворительной помощи на сумму более 100 тыс долларов. Люди из Польши нам очень помогают, особенно в финансировании строительства храма, - пояснил отец Кшиштоф Каролевски. - Своими силами мы костел не построим, и я вынужден ездить и просить помощь. И люди нам охотно помогают».

Добавим, со слов гостя студии, что в Псковской области насчитывается около 2,5 тыс католиков. В основном они живут в Пскове, Пыталово, Гдове, Великих Луках и Острове.