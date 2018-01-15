Общество

Как правильно обустроить купель, советуют псковские спасатели

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. Традиционно в этот день верующие устремляются к освященным источникам. Во избежание несчастных случаев и травм при нахождении в ледяной воде устроителям следует помнить основные требования, предъявляемые к местам зимнего купания. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, большое значение при этом имеет подготовка и содержание проруби.

Как правильно выбрать место для иордани?

Во-первых, выбирается водоем, скорость течения в котором не превышает 0,25 м/с. Место для купания выбирается на удалении от причалов, впадения рек и сточных вод. Дно под прорубью должно быть не засоренным посторонними предметами, способными вызвать травмы, ровным, лучше песчаным, без крутых уклонов, водорослей, коряг, крупных камней. Берег в районе проруби должен быть удобным для движения в обоих направлениях. Необходимо предусмотреть, чтобы места массового зимнего купания были хорошо освещены, при этом должны быть соблюдены все правила электробезопасности и пожарной безопасности. Прорубь, по возможности, следует защитить от ветра, а недалеко от неё должно располагаться теплое помещение (раздевалка).

Как правильно оборудовать купель?

Прежде всего, нужно очистить от снега площадку, размер которой должен в несколько раз превышать величину купели, чтобы со всех сторон к воде были свободные подходы. Оптимальный размер проруби – 12м². Глубина в месте размещения купели не должна превышать 150 сантиметров.

Место проведения купания должно быть оборудовано всем необходимым: деревянными настилами для выхода на лед, а также поручнями и ступенями для входа в воду.

Вырубку проруби необходимо проводить равномерно, углубляя бороздку по всему периметру. Лед рубят на плиты с таким расчетом, чтобы хватило сил притопить и затолкнуть их под кромку проруби или вытащить на поверхность.

На углу или посредине кромки проруби необходимо вырубить выемку размером 60x60 сантиметров для лестницы. Для удобства схода в воду и выхода из воды количество ступней должно быть не менее пяти. Деревянные или металлические лестницы закрепляют у края проруби. Они обязательно должны быть оборудованы поручнями высотой 90-110 сантиметров. Металлические поручни обматывают изоляционной или киперной лентой либо надевают на них резиновый шланг.

Место для проведения обрядов должно быть ограждено. Любое ограждение проруби устанавливается на расстоянии 7-10 метров от ее краев. Кроме этого рекомендуется сделать ограждение проруби по периметру, на льду и подо льдом, чтобы зрители случайно не упали в воду, а купающиеся не могли попасть под лед.

На ледовой поверхности устраивается деревянный решетчатый настил до края проруби. Настил должен быть прочным, не должен скользить по поверхности льда и исключать возможность соскальзывания и падения человека в воду. Подходы (дорожки, тропинки) к купели и настилы должны быть очищены от снега, наледи скалываться и посыпаться песком.

В местах массового купания организовывается дежурство сотрудников полиции для поддержания порядка, медицинских работников для оказания первой медицинской помощи и спасателей для обеспечения безопасности.

Согласование вопросов организации купания и мест обустройства купелей производится с администрациями органов местного самоуправления, на территориях которых обустраиваются иордани. Напоминаем, что ответственность за оборудование купелей и за безопасность проведения данного мероприятия возлагается на организаторов, поэтому при существующих погодных условиях, во избежание несчастных случаев, настоятельно рекомендуем проследить, чтобы основная масса людей пребывала на берегу, а обряд осуществлялся в одиночном порядке.