Общество

Мощностей подрядчиков не хватает для выполнения работ по благоустройству псковских дворов

Мощностей подрядчиков не хватает для выполнения работ по благоустройству псковских дворов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 января сообщил глава Пскова Иван Цецерский. Градоначальник рассказал журналистам об итогах реализации федерального партийного проекта «Городская среда» в 2017 году в областном центре.

На благоустройство дворов в прошлом году в Пскове было направлено порядка 126 млн рублей. «Не все проекты были реализованы в кратчайшие сроки, как мы надеялись. Один из конкурсов был отменен в силу наличия жалоб со стороны одной южной компании в ФАС. Еще на один контракт никто не вышел», - рассказал он.

«Почему произошло затягивание ремонта? В последнее время мы утеряли мощности, многие компании из Псковской области ушли в историю. Это и «ДЭУ», и асфальтовый завод. Когда появились серьезные финансовые средства у муниципалитетов, оказалось, что мощностей недостаточно», - пояснил глава города.

Несмотря на некоторые проблемы, по его словам, за год в Пскове было отремонтировано 60 дворов, часть территорий перешла на 2018 год.