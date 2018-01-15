Мощностей подрядчиков не хватает для выполнения работ по благоустройству псковских дворов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 января сообщил глава Пскова Иван Цецерский. Градоначальник рассказал журналистам об итогах реализации федерального партийного проекта «Городская среда» в 2017 году в областном центре.
На благоустройство дворов в прошлом году в Пскове было направлено порядка 126 млн рублей. «Не все проекты были реализованы в кратчайшие сроки, как мы надеялись. Один из конкурсов был отменен в силу наличия жалоб со стороны одной южной компании в ФАС. Еще на один контракт никто не вышел», - рассказал он.
«Почему произошло затягивание ремонта? В последнее время мы утеряли мощности, многие компании из Псковской области ушли в историю. Это и «ДЭУ», и асфальтовый завод. Когда появились серьезные финансовые средства у муниципалитетов, оказалось, что мощностей недостаточно», - пояснил глава города.
Несмотря на некоторые проблемы, по его словам, за год в Пскове было отремонтировано 60 дворов, часть территорий перешла на 2018 год.