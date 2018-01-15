Общество

Ульяна Михайлова предлагает гендиректору ОГК-2 официально разъяснить информацию о возможных сокращениях на Псковской ГРЭС

Депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова направила в адрес генерального директора ПАО «ОГК-2» Станислава Ананьева обращение по поводу возможного сокращения работников Псковской ГРЭС.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в своем обращении председатель Псковского облсовпрофа указывает, что 13 октября 2017 года господин Ананьев в письме председателю общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Валерию Вахрушкину сообщил, что до 1 января 2019 года на Псковской и Красноярской ГРЭС высвобождение работников не планируется.

«Однако в январе 2018 года в ряде СМИ и социальных сетях начала активно обсуждаться информация о планируемой до 1 июля 2018 года реструктуризации штатного расписания филиала ПАО ОГК-2 Псковской ГРЭС и сокращении 62 работников станции. На предприятии, филиале ПАО ОГК-2 Псковская ГРЭС, среди персонала идет обсуждение кандидатур на сокращение», - отмечает Ульяна Михайлова. По мнению профсоюзной стороны, данная ситуация «в очередной раз создает гнетущую атмосферу на станции, нарушающую нормальное морально-психологическое состояние работников, что в условиях работы на энергетическом объекте не исключает несчастных случаев и возможности технологических катастроф».

В связи с этим генеральному директору ПОА «ОГК-2» предлагается дать официальное разъяснение в отношении распространяемой на станции и в СМИ информации о планируемом сокращении штатного расписания и увольнении 62 человек.

«Кроме того, обращаем ваше внимание, что осуществление планов по изменению штатного расписания филиала ПАО ОГК-2 Псковская ГРЭС и сокращению в 2018 году работников станции противоречит вашему официальному ответу в адрес председателя общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» В. Н. Вахрушкина и может негативно отразиться на репутации ПАО ОГК-2 и его руководителя», - говорится в заключение обращения.