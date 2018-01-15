Общество

Благотворительная акция «Гостеприимное Палкино» состоялась в рамках проекта «Союз талантов Псковщины»

В рамках проекта «Союз талантов Псковщины» в районном центре досуга поселка Палкино 14 января ПОООМС «Дети - наше будущее» и ГКУСО «Центр социального обслуживания Палкинского района» провели благотворительную акцию «Гостеприимное Палкино» для более 200 детей и их семей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, Детский образцовый коллектив театра «Бенефис» Пскова представил юным жителям поселка Палкино новогоднюю сказку «Путешествие за Счастливой звездой». В очередной раз молодые актеры показали настоящее мастерство, и зрители восторженно следили за происходящим на сцене.

Дальше был концерт, подготовленный детской школой искусств и районным центром досуга п. Палкино. Дети пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. И как положено на новогоднем празднике, Дед Мороз наградил каждого участника творческого мероприятия сладким подарком.

«Новогодняя карусель» закружила ребятишек и их родителей: мастер-класс по изготовлению «новогодней подковы счастья» (преподаватель Анна Алтимирова, п. Палкино); мастер-класс живописи «Зимняя ночь» (преподаватель Надежда Артемьева, п. Палкино); хороводы, игры и конкурсы со Снегурочкой (волонтер Лилия Логинова, г. Псков), где детишки получали сладости и мягкие игрушки, собранные учащимися псковских школ. Кроме того, все участники праздника полакомились угощениями сладкого стола.

Администрация Палкинского района наградила ПОООМС «Дети – наше будущее» Благодарственным письмом «за проводимую совместную деятельность, направленную на развитие и укрепление семей, с детьми Палкинского района». Детский образцовый коллектив театра «Бенефис» Пскова под руководством Натальи Суриковой «за высокое мастерство, активное участие в культурной жизни Палкинского района и сотрудничество в реализации благотворительных спектаклей» был награжден Благодарственным письмом администрации Палкинского района.

ПОООМС «Дети - наше будущее» выражает большую благодарность всем, кто принял участие в организации праздника: руководителю детского образцового коллектива театра «Бенефис» Наталье Суриковой и ее команде; директору МБОУ «Центр образования» «Псковский педагогический комплекс» Любови Николаевой; членам Общероссийской общественной организации «Матери - против наркотиков»; главе Палкинского района Евгению Седову, а также директору ГКУСО «Центр социального обслуживания Палкинского района» Наталье Полухиной, руководителю отделения ПОООМС «Дети - наше будущее» в Палкинском районе Г. Радкевич, коллективам псковских школ №26, №1,№2 №5, №20, №22, №12, №15,№4,№24,№8; волонтеру ПОООМС «Дети - наше будущее» Лилии Логиновой «за отличное настроение, подаренное детям».