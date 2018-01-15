Общество

Для молодых сотрудников псковского УФСИН начались курсы специальной первоначальной подготовки

13 молодых сотрудников рядового и младшего начальствующего состава, прибывших из подразделений УФСИН России по Псковской области, с 16 января по 16 февраля 2018 года пройдут курсы специальной первоначальной профессиональной подготовки в Псковском филиале Академии ФСИН России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, за время обучения они будут откомандированы в распоряжение образовательной организации.

Перед прибытием в учебное заведение все молодые сотрудники были построены на плацу перед зданием УФСИН, где представители аппарата Управления провели строевой смотр, в ходе которого уделили внимание опрятному внешнему виду, а также соблюдению молодыми сотрудниками правил ношения форменной одежды, наличие у них удостоверений и личных жетонов, аккуратности и правильности нашивки погон и шевронов.

По окончании курсов все сотрудники, успешно прошедшие обучение, получат свидетельства о первоначальном профессиональном обучении, на основании которых они приступят к самостоятельному несению службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области.

За время прохождения курсов молодым сотрудникам предстоит ознакомиться сосновополагающими принципами профессиональной деятельности сотрудника УИС, овладеть навыками стрельбы из боевого оружия, освоить технику владения боевыми приемами борьбы, изучить основы строевой и физической подготовки.