Общество

Два парка в Пскове приведут в порядок в рамках программы «Городская среда»

Определены общественные зоны в Пскове, которые приведут в порядок в рамках федеральной партийной программы «Городская среда». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 17 января сообщил глава города Иван Цецерский.

По его словам, в 2018 году решено приступить к благоустройству парка на пересечении ул. Труда и пр. Энтузиастов и к скверу «50-летия Октября» на «4-х углах». «Сейчас идет анализ поступивших от жителей предложений», - отметил он. Иван Цецерский рассказал, что для реализации всех желаний жителей по парку на Запсковье необходимо будет потратить порядка 20 млн рублей. Такие цифры на этот проект не предусмотрены бюджетом в 2018 году, поэтому возможно, проект будет реализован поэтапно. Дополнительные средства муниципалитет рассчитывает получить в рамках подготовки к Ганзейским дням.

Кроме того, рассматривается возможность благоустроить пешеходные зоны на ул. Чудской, ул. Стахановской, территории у детских садов №50, №48 и «Кораблик».

Окончательный список общественных зон будет определен в течение месяца, заключил Иван Цецерский.