Общество

Единороссы приняли участие в митинге, посвященном 75-й годовщине освобождения Великих Лук от фашистов

Торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения Великих Лук от фашистско-немецких захватчиков, прошел 17 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в мероприятии приняли участие руководители региона и города, члены депутатской фракции «Единой России» в Великолукской гордуме, представители местного отделения партии, общественных организаций, ветераны и молодежь. Собравшиеся возложили к Вечному огню венки и цветы.

«Практически каждый метр великолукской земли обагрен кровью советских воинов, которые шаг за шагом, улица за улицей, дом за домом упорно и последовательно освобождали ее от врага. Волю русского народа сломить не удалось, хотя враг крепко держал Великие Луки. Он опоясал город мощными укреплениями, яростно сопротивлялся, но не выдержал сокрушительного натиска красноармейцев. Семнадцатого января 1943 года Великие Луки стали свободны. И этот день - 17-е января, по праву, стал днем второго рождения нашего древнего, русского города», - сказал заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии по агитационно-пропагандистской работе, секретарь Великолукского городского отделения «Единой России», заместитель главы города Великие Луки Сергей Гусев.

Он отметил, что подвигом можно назвать не только освобождение Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков, но и восстановление его из руин. «Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героический, ратный и мирный труд, за патриотизм, стойкость, беззаветное служение Отчизне», - обратился Гусев к присутствующим.

В свою очередь депутат Псковского областного Собрания, член фракции «Единой России» Елена Даньшова подчеркнула, что сегодня Великие Луки - это индустриальный центр региона, также активно развиваются сферы туризма, спорта, культуры и образования.

«Партия «Единая Россия» в своей работе особое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи, поддержке ветеранов. В местном отделении партии реализуется партийный проект «Историческая память». Участие в городских мероприятиях, исторические викторины и конкурсы, встречи молодежи с ветеранами, посещение мест боевой славы - все это составные элементы проекта. Сегодня очень важно не допустить переписывание истории, способствовать сохранению у нашей молодежи исторической памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне», - сказала Даньшова.