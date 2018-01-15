Общество

Группа «Аббат Сантос» привезет во Псков новую песню и настоящую дружбу

27 января в КСК Супер состоится очередной концерт под эгидой рок-фестиваля «Добрый Рок». Сегодня гостем Псковской Ленты Новостей стал Константин Микрюков – вокалист группы «Аббат Сантос», которая примет участие в музыкальной программе этого вечера.

- Что вы готовите для выступления 27 января?

- На концерте 27 января мы планируем представить новую песню «Не останавливай». Так сложилось, что именно на Псковской земле мы в очередной раз устраиваем премьеру. Кроме этого мы, конечно же, планируем, спеть наши уже полюбившиеся публике песни.

- Как вам идея фестиваля «Добрый рок»?

- Нам идея фестиваля «Добрый РОК» с самого начала была очень близка. Мы считаем, что любые инициативы, связанные с благотворительностью, да еще и рок-музыкой - это очень здорово. Было бы еще хорошо, если бы подобные мероприятия поддерживались на государственном уровне.

- Вы не первый раз приезжаете в Псков? Какие у вас впечатления от города?

- Да, это будет уже наша третья поездка. И самые главные впечатления - это встреча с друзьями, которых мы обрели в первые свои приезды! А город... Город, конечно, красивый, и история у него прекрасная.

- Чем живет группа все годы своего существования?

- Группа уже много лет живет - дружбой! Ведь мы команда друзей с общей идеей и порой разными интересными взглядами на жизнь. Добавить здесь нечего.

- Среди выступающих, помимо вас, на кого бы вы с удовольствием пришли сами, как зритель?

- Из выступающих команд я лично с удовольствием слушаю «Харакири». Мне нравится, то что делают эти ребята, ведь это тот самый русский рок, основанный на современных тенденциях и стоящий на основах «олдскула». Также мне интересна «Площадь Восстания». В какой-то момент даже была мысль: «Вот бы хорошо выступить с этими товарищами»... И, в итоге, мысли материализуются.

- Насколько мы знаем, в Псков вы приедете особым туровым автобусом…

- Да, мы планируем собрать команду наших близких друзей и товарищей. Фан-туром я бы это не стал называть. Это просто совместное путешествие. Сколько человек и в каком составе будет в «Бас-туре» пока неизвестно, но я надеюсь, что всем, кто поедет, будет весело и интересно.

Приходите 27 января в КСК Супер на большой концерт международного благотворительного фестиваля «Добрый рок». В концерте, помимо «Аббат Сантос», примут участие коллективы «Харакири», Disco-RD, «Третий Рим», BLACKBIRD, THE RIGGANS и «Площадь Восстания».

Беседовала Маргарита Островская