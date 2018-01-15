Общество

Госдума отклонила законопроект о наказании за незаконное обогащение

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предлагающий ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления - «незаконное обогащение». Законопроект подготовила группа депутатов от «Справедливой России», сообщает «РИА «Новости».

Как пояснил член думского комитета по госстроительству и законодательству Николай Брыкин, существует правовая неопределенность относительно того, какие действия обвиняемого считаются преступными. «Само по себе превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении, тем более что в законопроекте не указан порядок определения стоимости таких активов», - отметил он на заседании.

В законопроекте также не приведены сроки, в течение которых чиновник должен отчитаться об источниках доходов. В данном случае, согласно законопроекту, полученные более чем за три года незадекларированные доходы в размере более 5 млн руб. окажутся незаконными. В ряде случаев обвиняемым придется доказывать свою невиновность, что противоречит Конституции.

Авторы законопроекта предлагали ввести в УК новый состав преступления в соответствии с статьей 20 Конвенции ООН против коррупции. Считать незаконным обогащением следует значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов, говорилось в пояснительной записке. Наказывать за это предполагалось в зависимости от должности чиновника и объема обогащения: за особо крупный размер - лишением свободы на срок от пяти до семи лет и штрафом, равным пятикратной сумме незаконного обогащения.