Общество

В Пскове изъяты листовки сторонников Навального с призывами бойкотировать выборы

В Пскове изъяли листовки оппозиционного политика Алексея Навального с призывом к проведению забастовки избирателей. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, изъятые материалы прибыли в областной центр из петербургской типографии.

Груз уже был отдан курьеру, но потом ему велели вернуть все на склад. На следующий день в транспортную компанию пришли сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по Пскову и изъяли посылку.

Добавим, что сторонники Алексея Навального сообщали о намерениях провести 28 января «забастовку избирателей». Сообщалось, что уведомления об акции будут поданы примерно в 100 городах. Цель акции - бойкот президентских выборов с одновременным наблюдением за явкой на избирательных участках.