Общество

Главный пристав Псковской области организует личный приём 19 января в Порхове

Главный пристав Псковской области примет граждан на личном приёме 19 января 2018 года в Порхове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП региона, прием будет проходить в отделе судебных приставов Порховского района (Порхов, ул. Старорусская, 37) с 10:00 до 12:00.

Предварительная запись на прием по телефонам: в Порхове 8 (81134) 2-25-95, в Пскове 8 (8112) 699-020 (приемная Управления ФССП России по Псковской области).

В ведомстве уточнили, что график проведения выездных приемов граждан, осуществляемых руководителем управления, его заместителями или лицами, их замещающими, можно найти сайте управления ФССП России по Псковской области - www.r60.fssprus.ru/outdoor_reception.

График может быть изменён. Точную информацию можно узнать по телефону приемной управления.